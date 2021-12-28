Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Adana Valiliği öncülüğünde, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı ve Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) katkısıyla "5 Ocak ortak etkinliği" gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Adana'nın kahramanlık destanı yazan bir şehir olduğunu belirtti.

Menevşe, "5 Ocak bizler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıkları unutamayız. Adana'nın isimsiz kahramanları bundan tam 100 yıl önce büyük bir destan yazdılar." ifadelerini kullandı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana'nın düşman işgalinden kurtarılmadan önce 1913 yılında "Pamuk Borsası" olarak kurulup faaliyete geçen ilk borsalardan olduklarını ifade etti.

Tarihe not düşülen günlerin arifesinde kurtuluşun 100. yılını 100 değişik etkinlikle kutlamanın kendilerine nasip olduğunu belirten Bilgiç, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 25 milyar olan işlem hacmi hedeflerini geçmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, günümüz dünyasında esas savaşların artık ekonomik güçle yapıldığını belirterek, "Bugün Mehmetçiklerimiz omuzlarında silahla bu vatan için nasıl nöbet tutuyorsa, biz de çok çalışarak vatan borcumuzu ödemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Anadolu'da yakılan kurtuluş meşalesinin ilk kıvılcımının Adana'dan çakıldığını bildirdi.

Kıvanç, "Kurtuluş mücadelemize baktığımızda millet olarak ne kadar zorlu bir sınav verdiğimizi, bu günlerimizi bizlere armağan eden ecdadımıza ne kadar borçlu olduğumuzu daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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