Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 100 etkinlikle kutlanacak

ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili Vali Süleyman Elban başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Elban, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında 100 etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Kutlama etkinlikleriyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Elban, düzenlenen bu toplantıyla faaliyetlerle ilgili son bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Elban, 3 Aralık'tan itibaren 100. yıl dönümü kapsamında etkinliklere başlanacağını, 5 Ocak 2022'ye kadar yoğun bir şekilde tüm etkinlikleri tamamlayacaklarını ifade etti.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkinliklerin düzenleneceğini aktaran Elban, "Adana'nın şanlı tarihine uygun bir program dizisi yapalım istiyoruz. Adana'nın tıpkı 103 yıl önce başlayıp 100 yıl önce nihayetlendirdiği o şanlı direniş mücadelesine uygun, belki layık olamayabiliriz ama ona uygun, onu bir nebze genç nesillerimize hatırlatacak şanlı direnişi, kahramanlığı ve ruhu onlara verebilecek etkinlikler dizisi yapmak istiyoruz. Onlarda bu anlayışın, heyecanın yaşatılmasını sağlayıp bu bilincin oluşmasına katkıda bulunursak kendimizi mutlu addedeceğiz." diye konuştu.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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