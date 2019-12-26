Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

26.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:48

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakam Bayram Yılmaz, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağını belirterek, "Öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 14 okulda da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA