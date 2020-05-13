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Adana'nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor

Adana'da 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Adana'nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor
13.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:32

Adana'da 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Adana sınırları içinde yer alan, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesini hayata geçirebilmek için projenin ana su kaynağını oluşturmak maksadıyla 2010 yılında 130 metre yüksekliğindeki Yedigöze Barajı inşa edildi. Ayrıca sulamanın yanı sıra enerji faydası da olan baraj yılda 967 GWh enerji üretimine sahip. Barajın tamamlanarak ana su kaynağının oluşturulmasının ardından ovanın bir an önce suya kavuşması ve projenin faydaya dönüştürülebilmesi için çalışmalar kısımlara ayrılarak aynı anda birçok farklı şantiyede çalışmalara devam edildi.

Proje muhtevasında Yedigöze Barajı başta olmak üzere 1 adet baraj ve 7 adet sulama tesisi mevcut. İlk etapta İmamoğlu Sulaması 1. Kısım Projesi İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı ile 14 bin 610 metre uzunluğundaki iletim kanalı tamamlandı. Böylece Musullu-S0 Sulaması ile 21 bin 210 dekar, S1 Ana Kanal ve Şebekesi ile 5 bin 020 dekar zirai arazi olmak üzere toplamda 26 bin 230 dekar sulamaya açıldı. 8 bin 210 dekarlık kısmın sulamaya açılmasını sağlayacak olan İmamoğlu Sulaması S1 Anaboru ve Şebekesi İkmali 2. Kısım işi kapsamında 3800 mm çapında 3.252 metre CTP ana iletim borusu, 21.600 metre HDPE boru imalatları ve sanat yapıları için ihale ve yer teslim süreçleri tamamlandı.

9 köye ait yaklaşık 176 bin 390 dekar zirai araziyi sulayacak olan Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatında 77 bin 540 dekar alanda su testlerine devam ediliyor. 2. Kısımda bugün itibariyle yüzde 66 fiziki gerçekleşme sağlanırken 77 bin 540 dekarlık kısımda imalatlar tamamlanmış ve sızdırmazlık testlerine başlanmış, 16 bin 010 dekarlık kısımda imalatlar tamamlanmış ve 35 bin 780 dekarlık kısımda ise imalatlar devam ediyor.

218 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlayacak olan Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3. Kısım inşaatı kapsamında 29.448,81 metre S1-B1 ana boru hattı ve 557.683,57 metre borulu sulama şebekesi döşenerek yöre halkının hizmetine sunulacak. Bu iş kapsamında 80 bin dekar tarım arazisinin toplulaştırma işleri ve 2 yıl süre ile işletme bakım hizmeti de yapılacak. 3. Kısımda bugün itibariyle 26 bin metre CTP ile 11 bin 560 metre HDPE boru döşenmiş ayrıca 91 adet sanat yapısı imalatı yapılmış, böylece yüzde 14 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 76 bin 400 dekar alanın sulanmasını sağlayacak olan kısmı için 51.450 metre CTP, 149.450 metre HDPE boru ve 1.571 adet mekanik aksam montajı yapılacak. Bununla ilgili ihale yapılırken 131 bin 150 dekarlık kısmı için İmamoğlu Sulaması 3. Kısım 2. Ünite ihale edilecek.

261 bin 920 dekar zirai arazinin sulanması sağlayacak olan Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 4. Kısım inşaatı kapsamında aynı zamanda 21 adet köy arazisindeki 280 bin dekar sahanın toplulaştırması sağlayacak. 4. Kısımda bugün itibariyle 20 bin 838 metre CTP boru, 72 bin 930 metre HDPE PE 100 boru, 251 adet hidrant, 77 adet vantuz, 92 adet ayrım+hat kapama, 158 adet tahliye imalatı tamamlanmış, böylece yüzde 20 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Projenin ilerlemesi ile birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda 370 bin dekarlık zirai arazi daha "ek saha" olarak projeye dahil edildi.

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, DSİ yatırımları ile Adana il merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile yıllardır tarımın lokomotifi olarak bilinen şehirdeki tarım faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altını çizerek, "Bu kapsamda Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde toplam 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.

Genel Müdür Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile Adana'nın 40 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştüreceklerini belirtti.

Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde bulunan toplamda 1 milyon 61 bin 300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem sulama yapılacağının altını çizen Yıldız, "Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin TL katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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