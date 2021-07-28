Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
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Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını

Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

ADANA'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Sarıçam'da alevler, kısmen kontrol altına alınırken, Çukurova'daki yangına havadan ve karadan hala müdahale ediliyor. 

Sarıçam'a bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ormanlık alanın çevresindeki tarlaların sahipleri de tankerlerle getirdiği suyla söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Çukurova ilçesinin Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da öğleden sonra yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor. 


Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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