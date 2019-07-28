ADANA NİKAHI DÜŞEN 13 ÇOCUKLU ÇİFT, YARDIM BEKLİYOR

ADANA'da nüfus kayıtlarına göre ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, o dönem babası Sinan Kuşçu'nun nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirildi. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahıyla evlendi. 7 yıl sonra resmi nikah kıyan çiftin 13 çocuğu oldu. 6 yıl önce Adana'ya taşınan çift, bir hastahanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrendi.

KAYINVALİDEM ABLAM GÖRÜNÜYOR

Resmi olarak yeğeniyle nikahlı gözüktüğü için evliliğin düştüğünün bildirildiğini anlatan işçi Hüseyin Kuşçu, şunları söyledi

'Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'çocuk senin değil babası' gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Okulla ilgili sorunlar da aynı şekilde. 5 kere dava açtım ama hiçbir sonuç alamadım. Kayınvalidem resmi olarak ablam görünüyor. Ben de ablamın kızıyla evli görünüyorum. Bu karışıklığın giderilmesini istiyorum. Öz anne ve babamın üzerine kayıt olmak sonra da eşimle resmi nikah yapmak istiyorum.

Kaynak: DHA