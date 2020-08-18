ADANA Nefesini verip kurtaramadığı oğlunu mezarında ziyaret etti Nefesini verip kurtaramadığı oğlunu mezarında ziyaret ettiADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde devrilen yeklenlide bulunan 2 kadını kurtarmak girdiği suda boğulan Alişan Tezgözlü'nün (17) babası Atilla Tekgözlü, oğlunu mezarı başında ziyaret etti.

Nefesini verip kurtaramadığı oğlunu mezarında ziyaret etti

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde devrilen yeklenlide bulunan 2 kadını kurtarmak girdiği suda boğulan Alişan Tezgözlü'nün (17) babası Atilla Tekgözlü, oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Oğulunu 62 yıl önce ölen babasının yanına defneden Tekgözlü, Baba, Alişan'ı sana emanet ettim, ona iyi bak diyerek ağladı.

Olay, 14 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yelkenliyle göle açılan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düşen 2 kadını kurtarmak için göle giren Alişan Tekgözlü, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Akıntılı gölde suya batan oğlu Alişan'ın bir daha yüzeye çıkamaması üzerine babası Atilla Tekgözlü'nün ihbarıyla olay yerine gelen dalgıç polisler geldi. Dalgıç polisler genci sudan çıkarırken, yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı. Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Alişan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın diyerek gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri tarafından Alişan'a yapılan ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alişan Tekgözlü, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Alişan Tekgözlü, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

BABANIN FERYADI YÜREK BURKTU

Baba Atilla Tekgözlü, oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Cezaevinde 12 yıl yattıktan sonra Şubat ayında tahliye olan baba, oğlunun mezarında gözyaşı döktü. Alişan'ı 62 yıl önce ölen babasının yanına defneden baba, Baba, Alişan'ı sana emanet ettim, ona iyi bak diyerek ağladı. Oğuluna suni teneffüs yaptığını, ancak kurtaramadığını anlatan baba, Olay günü sahilde oturuyorduk, birden yelkenlinin devrildiğini gördük. Oğlum hemen kurtarmak için arkadaşıyla birlikte suya atladı. Ancak bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Zaten bir süre sonra o devrilen yelkenliyi başka bir tekne kurtardı. Çok yardımsever bir çocuktu. Yokluğuna alışamam dedi.

Kaynak: DHA