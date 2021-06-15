Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
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Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan özel harekat timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"Polisin baskınını gören 2 şüpheli şahıs damdan atlayıp kaçmak isterken yakalandı"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile özel harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 kişi damdan bahçeye atladı. Bunun üzerine narkotik polisi ve özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti. Gizli girişten geçen polisler 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. - ADANA

Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
Adana narkotik operasyonu...Baskını gören 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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