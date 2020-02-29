: Adana narenciye hırsızı yakalandı

29.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:01

Narenciye hırsızı yakalandı

ADANA'da, narenciye bahçelerinden portakal çalıp sebze halinde satan Nurettin A. (40) yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emne K. sabah narenciye bahçesine geldiğinde yaklaşık 2 bin 500 kilo portakalının dalından sökülerek çalındığını fark edip polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik ve Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerini izledi. Ekipler, yoldan portakal yüklü kamyonun plakasını tespit etti. Araç plakasından şüphelinin kimliğine ulaşan polis, Nurettin A.'yı gözaltına aldı. Nurettin A. sorgusunda portakalları halde sattığını söyledi. Şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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