ADANA Nakliyat kamyonuna çevirdikleri serviste ölümüne yolculuk
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ADANA Nakliyat kamyonuna çevirdikleri serviste ölümüne yolculuk

Nakliyat kamyonuna çevirdikleri serviste ölümüne yolculukMersin Otoyolu'nda, yolcu servisinin tavanına yüklediği ev eşyalarına rağmen 120 kilometre hızı aşan sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.

25.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:21

Nakliyat kamyonuna çevirdikleri serviste ölümüne yolculuk

Mersin Otoyolu'nda, yolcu servisinin tavanına yüklediği ev eşyalarına rağmen 120 kilometre hızı aşan sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Adana-Mersin Otoyolu'nda, yolcu servisinin üzerine bağladığı koltuk, sandalye ve yatakla, 120 kilometreden yüksek bir hızla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Üst üste yığılarak yolcu servisine bağlanan eşyalar tehlike saçarken, sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, sürücünün ise hızla ilerlediği kaydedildi.

ADANA Nakliyat kamyonuna çevirdikleri serviste ölümüne yolculuk

Kaynak: DHA

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