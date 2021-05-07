Adana mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması için başvuru hazırlığı yapılıyor
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Adana mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması için başvuru hazırlığı yapılıyor

Adana mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması için başvuru hazırlığı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Kültür Sanat

Adana'nın, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilebilmesi için başvuru hazırlığı kapsamında adaylık komitesi toplantısı yapıldı.

Adana'nın, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilebilmesi için başvuru hazırlığı kapsamında adaylık komitesi toplantısı yapıldı.

Vali Süleyman Elban, bir otelde düzenlenen toplantıda, şehirlerin mutfağıyla Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasının bir prestij olduğunu söyledi.

Her şehrin böyle bir prestijden yararlanmak isteyeceğini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Böyle bir ağın içinde olmanın her zaman büyük bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Böyle bir ağa dahil olmak, böyle prestijli bir unvanla anılmanın Türkiye'de, en fazla da gastronomi alanında Adana'nın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Herkesin bildiği, kabul ettiği bir konunun uluslararası düzeyde de belirlenmesini istiyoruz. Dolayısıyla işimiz çok da zor değil. Günlük yaşadığımız, bildiğimiz şeylerin bir disiplin, format içerisinde tüm dünya tarafından bilinmesini arzu ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın gastronomisiyle öne çıkan şehirler arasında olduğunu vurgulayarak, "Şehrimiz, binlerce yıllık tarihsel deneyimden süzülerek gelen tarımsal üretim kabiliyeti, yeme içme alışkanlıkları, gastronomi bilgisi ve köklü mutfak kültürüyle öğreten, öğrenen ve insan yetiştiren bir ekosistemdir. Adana'nın tüm bu özellikleri UNESCO'dan gastronomi şehri unvanı almak üzere sunulacaktır. Bu unvan, Adana'nın gastronomi alanında ekosistem olma özelliğini geliştirecek ve güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İpek Sabah Aynal ve proje uzmanı İskender Cem Leblebici'nin sunumlarının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

Toplantıya, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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