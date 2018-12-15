Yeni Yaptırdığı Evi Görmeye Giden Yaşlı Adam, Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Adana'da Süleyman Uzmanoğlu (75), müteahhite verdiği arsasına yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğundan düşerek, hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAMIN YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Uzmanoğlu arsasını 6 daire ve 1 iş yeri karşılığında bina yapması için müteahite verdi. Dün bitme aşamasında olan inşaata gelen Uzmanoğlu, geri dönmeyince yakınları karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

ACI HABERİ ALAN YAŞLI ADAMIN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinin hayatından endişe eden Katibe Uzmanoğlu(70), sabaha karşı çocukları ve torunuyla birlikte inşaat alanına geldi. Katibe Uzmanoğlu, asansör boşluğunda eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapım aşamasındaki evlerini gezmek için geldiği binada asansör boşluğuna düştüğü belirlenen Uzmanoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Uzmanoğlu'nun torunları ve 4 çocuğu ise, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.