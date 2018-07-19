Adana Mülteci Teknesinde Ölenlerin Cenazeleri Adana'da
Cenazeler ADANA'YA GELDİKKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan teknede hayatını kaybeden 19 multecinin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Cenazeler ADANA'YA GELDİ
KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan teknede hayatını kaybeden 19 multecinin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Tabutların cenaze araçlarından indirilişi sırasında görevli polis ve jandarmalar, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi. Mültecilerin cenazeleri, yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek