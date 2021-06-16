ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışı için geldiği Adana'da afişlerini indirttiğini iddia ettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya?

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışı için geldiği Adana'da afişlerini indirttiğini iddia ettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed'in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma" diyerek tepki gösterdi.

Partisinin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki il binasının açılışı için Adana'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer ve seçmenleriyle buluştu. Açılış öncesi konuşma yapan İnce, Adana'ya büyük bir heyecanla geldiğini ve aynı coşkuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'İNCE MEMED GİBİ DAVRAN, ABDİ AĞA GİBİ DAVRANMA'

Burada konuşan İnce, parti çalışanlarının astıkları afişlerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından zabıtalara talimat verilerek indirtildiğini iddia etti. İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed'in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim? dedi.

Adana'nın 'İtirazım var' diyenlerin memleketi olduğunu kaydeden İnce, Yalova doğumlu olduğunu ama ruhunun 'İtirazım var' diyenlerden olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar 52 kentte örgütlendiklerini anlatan İnce, yakın zamanda 81 ilde örgütlenme hedefinde olduklarını söyledi.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin il binasının açılışını yaptı.

ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?
ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?
ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?
ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA MUHARREM İNCE'DEN ZEYDAN KARALAR'A AFİŞ TEPKİSİ: AFİŞLERİMİ NEDEN İNDİRTTİN? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 21:13:03. #1.13#

title