Adana Müftüsü Hasan Çınar, basın mensuplarıyla buluştu

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Adana Müftüsü Hasan Çınar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çınar, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, il genelinde geçen yıl gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

"Hoşgeldin Bebek" projesiyle yeni doğum yapan annelerin kadın din görevlileri tarafından ziyaret edilerek bilgilendirildiğini aktaran Çınar, şehit ve gazi aileleriyle, engellilerle de vefa ziyaretleri kapsamında bir araya gelindiğini belirtti.

Hastaların ziyaret edildiğini dile getiren Çınar, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir ve Seyhan'da açılan iyilik çarşılarında ihtiyaç sahiplerine gıda ve temel ihtiyaç maddesi dağıtıldığını anlattı.

Çınar, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında din hizmetleriyle ilgili desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olduklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan 897 din görevlisinin özverili bir şekilde vatandaşa hizmet ettiğini belirten Çınar, din eğitimi alalında da mesleki yeterliliği geliştirmek adına hizmet içi eğitim kurslarıyla şu ana kadar 1909 personelin eğitim aldığını kaydetti.

Çınar, toplantıda bu yıl içerisinde Adana genelinde inşa edilecek cami ve Kuran kursu hizmet binalarıyla ilgili de bilgi verdi.