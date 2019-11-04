Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

04.11.2019 11:51

Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.

Çukurova İlçesi Salbaş İlkokulu'na giden Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sıralara oturarak öğrencilerle konuşan Aktaş, daha sonra yardıma muhtaç öğrencilere mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi verdi. Hediyelerini alan öğrenciler, Müdür Aktaş'a ve beraberinde gelen polislere teşükkür etti.

Kaynak: DHA