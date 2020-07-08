ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım?
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ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım?

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım'ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçtiğimiz pazar günü apartmanın önünden çalındı.

08.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:51

Motosikletini çalan hırsıza seslendi: 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım'

ADANA'da çiftçilik yapan Ali Emeç'in (35) Nisan ayında aldığı motosiklet, geçtiğimiz pazar günü apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

Kentte çiftçilik yapan Ali Emeç, Nisan ayında kredi çekerek 7 bin liraya motosiklet aldı. Emeç'in henüz 2 taksitini ödediği motosiklet, 5 Temmuz Pazar günü saat 04.20 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesin'deki iş yerinin önünden, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anları, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok yaşayan Ali Emeç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, kaçış güzergahını belirleyen polis, motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı.

'ELİM AYAĞIM GİTTİ'

Motosikletinin çalındığını görünce büyük mutsuzluk yaşadığını anlatan Emeç, "Motosikletim kapının önünde kilitliydi. Sabah uyandığımda motosikletin yerinde olmadığını görünce kalbim ortadan ikiye bölündü. Ben işimi gücümü bu motosikletle hallediyordum. Hırsız, elimi ayağımı kesti. Yeni motosiklet alacak durumum da yok. Şu an çok mutsuzum. Kullanamadığım motosikletin 5 ay daha parasını ödeyeceğim. Emniyet güçlerimize güveniyorum. İnşallah şahsı da motosikletimi de bulurlar" diye konuştu.

Emeç, motosikletini çalan hırsıza, "Kardeşim, bir hata yapmışsındır. Motosikletimi getir, senden şikayetçi olmayacağım" diye seslendi.

ADANA Motosikletini çalan hırsıza seslendi 'Motosikletimi getir, şikayetçi olmayacağım?

Kaynak: DHA

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