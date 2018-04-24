Adana Motosiklet Uygulaması

Adana'da yapılan denetimlerde trafiğe çıkmaya uygun olmayan 8 motosiklet trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Havaalanı Kavşağı'nda, trafiğe çıkmaya uygun olmayan motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Denetlemelerde 20 motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, 8 motosikletin hurda, plakasız ve tescilsiz olduğunu tespit etti.

Trafikten men edilen motosikletler, çekici yardımıyla şube müdürlüğüne götürüldü.

Kent genelindeki uygulamaların devam edeceği bildirildi.