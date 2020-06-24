ADANA Mobilya atölyesine silahlı saldırının şüphelileri yakalandı Mobilya atölyesine silahlı saldırının şüphelileri yakalandıADANA'da mobilya atölyesi önüne geldikleri motosikletle yüzlerini maskeyle kapatıp, ateş açtıkları iş yerinde Ziya Aslan'ı öldürüp, çalışanı Aykut E.'yi yaralayan şüpheliler yakalandı.

Mobilya atölyesine silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

ADANA'da mobilya atölyesi önüne geldikleri motosikletle yüzlerini maskeyle kapatıp, ateş açtıkları iş yerinde Ziya Aslan'ı öldürüp, çalışanı Aykut E.'yi yaralayan şüpheliler yakalandı. Kadın meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen İsmail Demir (18) ve İbrahim Çiftçi (35) ile azmettirici olduğu öne sürülen Ahmet İlbeyli (29) tutuklanırken, Aysun G. (33), Ömer O. (31) ve Halil Ç.?ye (27) ev hapsi cezası verildi.

Olay, 12 Haziran Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut E.?ye ait mobilya atölyesi önüne gelen motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Aykut E.ve Ziya Aslan ağır yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Ünversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ziya Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aykut E.?nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KADIN MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İnceleme sonucu şüphelilerin İsmail Demir (18) ve İbrahim Çiftçi (35) olduğunu tespit eden polis, yaptığı baskında şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Emniyette sorgularında aralarındaki kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen şüphelilerin, kendilerini Ahmet İlbeyli (29), Aysun G. (33), Ömer O. (31) ve Halil Ç.?nin (27) azmettirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail Demir, İbrahim Çiftçi ve Ahmet İlbeyli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç.?ye ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA