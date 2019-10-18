Adana Metal Sanayi Sitesi'ne "Sanayi Kampüsü" kurulacak

18.10.2019 15:32

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Metal Sanayi Sitesi'nde yapılması planlanan "Sanayi Kampüsü" projesinin yer alacağı alanda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.



Vali Yardımcısı Murat Süzen'in de katıldığı inceleme gezisinde "Sanayi Kampüsü" içinde yer alması planlanan "Kobi Yetkinlik ve Digital Dönüşüm Merkezi", "İnovasyon Merkezi", "Tasarım Merkezi" ve "Mesleki Eğitim Merkezi"nin kurulacağı alanları yerinde inceleyen Vali Demirtaş, yaptığı değerlendirmede günümüz koşullarında teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini ifade etti.



Bilgi düzeyi yüksek, işine hakim, öz güveni ve çalışma performansı yüksek, güvenilir ve daha önceden deneyim kazanmış, kendini geliştirmiş eleman sayısını artırmak için mesleki eğitim merkezi ve model fabrika çalışmaları gibi projelerin ülkenin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda önem taşıdığını söyleyen Vali Demirtaş, ülke ve Adana ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan bu tür çalışmaların daima destekçisi olacaklarını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA