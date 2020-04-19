Adana, Mersin ve Hatay'da sessizlik hakim Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Adana'da işlek cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Atatürk Parkı, Ziyapaşa Bulvarı, 5 Ocak Meydanı, tarihi Büyüksaat civarı ve bazı parklar sessizliğe büründü. Mersin Mersin'de, sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik hakim oldu. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile 3 Ocak Atatürk Meydanı da boş kaldı. Polis ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerle sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını sağladı. Hatay Hatay'ın en kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Ömer Halisdemir Meydanı boş kaldı. Kent merkezindeki İnönü Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu. Kaynak: AA