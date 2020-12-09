Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

09.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15

Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve il protokolü, toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi duraklarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve il protokolü, toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi duraklarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de Vali Ali İhsan Su, Yenişehir ilçesinde toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi duraklarındaki denetime iştirak etti.

Esnaf ve yoldan geçen sürücü ve vatandaşlarla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri de denetimlerde bilgilendirici broşürler dağıttı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ev ziyaretlerini takip etmekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızdan ev gezmeleri, misafir kabul etme ve misafirliğe gitme yönündeki uygulamalarını ertelemelerini rica ediyoruz. Ev gezmelerini ve misafir kabullerini pandemiden sonra yapmamız gerekiyor. Bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve özellikle ev ziyaretlerini erteleyerek gelebileceğiz."

Denetime Su'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek de katıldı.

Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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