Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

08.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:04
Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve bulvarlarda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Maske takmadığı tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı. Trafik polisleri, yolcuları tedbirler kapsamında bilgilendirdi.

Ceyhan ilçesinde de tedbirler kapsamında, belediye ekiplerince oyun parklarında dezenfeksiyon yapıldı.

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik denetimleri gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ibadethaneler, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde maske ve mesafe kurallarına uymayan 33 kişiye 29 bin 700 lira, çalışma saatlerini ihlal eden 2 iş yerine de 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de salgın nedeniyle belediye ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.

Ekipler, toplu olarak kullanılan alanlar ile ana caddelerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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