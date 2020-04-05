Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sarıçam Belediyesi, pazar yerlerini dezenfekte etti, vatandaşlara bilgilendirici broşür ile maske ve eldiven dağıttı.

Kentteki bir fabrika da basın kuruluşlarının bürolarına dağıtılmak üzere, ürettikleri dezenfektanları Çukurova Gazeteciler Cemiyetine teslim etti.

Karataş Belediyesi zabıta ekipleri, Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeleri esnafa ve vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belediye bünyesinde üretilen maskeleri, vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri için hazırladığı sağlık paketlerini de evlere teslim etti.

Kentteki toplu taşıma araçlarının girişlerine, yolcu kapasitesi kadar maskelerin ve el dezenfektanlarının yer aldığı sağlık kutuları yerleştirildi.

Mezitli Belediyesi de ilçedeki semt pazarlarına dezenfektan tünelleri yerleştirdi.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eczane ve medikal ürün satan işletmelerde fiyatları denetledi.

Belediye ekipleri ayrıca sağlık kuruluşlarına ücretsiz verilmek üzere maske üretimine başladı.

Reyhanlı Belediyesine bağlı ekipler de Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere, üzerinde koronavirüsle ilgili uyarıların yer aldığı ıslak mendil dağıttı.

Dörtyol'da iki işletme ve 36 kişiye tedbirler kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 70 bin 490 lira idari cezası uygulandı.

Kaynak: AA