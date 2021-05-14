Adana, Mersin ve Hatay'da, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana, Mersin ve Hatay'da, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana, Mersin ve Hatay'da, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adana'da vatandaşlar cuma namazı sonra Sabancı Merkez Camisi bahçesinde toplandı.

İsrail aleyhinde sloganlar atarak büyük bir Filistin bayrağı açan grup, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Genel Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

İl Müftüsü Hasan Çınar, daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Kozan ilçesinde de Hoşkadem Camisi'nde cuma namazı sonrası Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mersin

Mersin Muğdat Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan grup, "Türkiye-Filistin omuz omuza" ve "Kudüs onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı İrfan Kavak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplandı.

Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için cami önünde gıyabı cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra Mescid-i Aksa için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Özcan Deniz Jennifer Lopez
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana, Mersin ve Hatay'da, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:10:17. #1.15#

title