Adana, Mersin ve Hatay adliyeleri normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı
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Adana, Mersin ve Hatay adliyeleri normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında tüm tedbirlerin alındığı Adana, Mersin ve Hatay adlliyeleri, hizmet vermeye başladı.

Adana, Mersin ve Hatay adliyeleri normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başladı
16.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında tüm tedbirlerin alındığı Adana, Mersin ve Hatay adlliyeleri, hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın dün itibarıyla sona ermesiyle birlikte Adana Adliyesi normal yoğunluğuna döndü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, normalleşmeye rağmen salgın tehlikesinin henüz geçmemiş olması nedeniyle, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdi.

Adliyenin görünür birçok yerine uyarıcı levhalar asıldı. Adliyeye gelen vatandaşlar kapılardan maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri girdi. Güvenlik görevlilerince adliyeye girenlerin her birinin ateşi ölçülürken, isteyene dezenfektan sıkıldı.

Duruşmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında devam ediyor.

Mersin

Mersin Adliyesi'nde de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Açık otoparkının tamamına yakını dolan adliyede, Cumhuriyet Başsavcılığınca Kovid-19'a karşı geniş önlemler alındı.

Giriş ve çıkışların ayrıldığı, maskesiz girişin yasaklandığı adliyede, herkesin ateşi ölçüldü.

Siperlik, maske ve eldivenle önlem alan ekipler, vatandaşları önceden yerlere çizilen "Sosyal mesafe" noktalarında durmaları konusunda uyardı.

Sözlü uyarıların yanı sıra adliyenin girişine ve tüm katlarına sosyal mesafe kuralına dikkati çeken uyarılar ve dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

Hatay

Hatay Adliyesi'nde de sabah saatlerinden itibaren normal yoğunluğa dönüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Giriş kapılarına uyarı levhaları asıldı, dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

Binaya girenlerin ateşinin ölçüldüğü adliyede duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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