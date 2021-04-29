Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 'tam kapanma'nın ardından sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Adana'da vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ekiplerce, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Mersin

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen hem kentten ayrılan hem de bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otogar ve kara yollarındaki hareketlilik bir süre daha devam etti.

Tam kapanma döneminin ilk saatlerinin ardından cadde, sokak ve meydanlardaki yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.

Kentin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve kıyı şeridinde sakinlik gözlendi.

Bulvar ve sahil bandındaki sakinlik drone ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ana arterlerde denetim yaptı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tam kapanma öncesi yaşanan yoğunluk, saat 19.00 itibarıyla yerini sessizliğe bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Osmaniye

Osmaniye'de tam kapanmanın başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının boş olduğu görüldü.

Ekipler, cadde ve kavşaklarda yaya ve sürücüleri denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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