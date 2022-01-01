Yeni yıl kutlamaları
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Yeni yıl kutlamaları Vatandaşlar Doğukan Manço performansı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.
OSMANİYE (AA) - Yeni yıl kutlamaları
Vatandaşlar
Doğukan Manço performansı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.
Farklı grup ve DJ'lerin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar şarkı söyleyip, dans etti.
Etkinliklerde havai fişek gösterisi de yapıldı.
Doğukan Manço'nun da sahne aldığı etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
Seçer, bir süre şarkılara eşlik ederek vatandaşların yeni yılını kutladı.
Polis ekipleri kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi aldı.