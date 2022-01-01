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Yeni yıl kutlamaları

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Yeni yıl kutlamaları Vatandaşlar Doğukan Manço performansı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Yeni yıl kutlamaları

Vatandaşlar

Doğukan Manço performansı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.

Farklı grup ve DJ'lerin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar şarkı söyleyip, dans etti.

Etkinliklerde havai fişek gösterisi de yapıldı.

Doğukan Manço'nun da sahne aldığı etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Seçer, bir süre şarkılara eşlik ederek vatandaşların yeni yılını kutladı.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi aldı.

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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