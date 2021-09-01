Yeni adli yıl açılış töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni adli yıl açılış töreni

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin'de, 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin Barosu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Baro Başkanı Gazi Özdemir ve bazı avukatlar katıldı.

Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Özdemir, yeni adli yılın ülkeye, millete, avukatlara ve insanlığa mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Özdemir, yeni adli yılda Adalet Bakanlığı, ilgili kurumlar ve baro başkanlarıyla istişare içerisinde olup avukatların ekonomik ve mesleki sorunları için gerekli girişimlerde bulunaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir hukuk sistemimizin var olması için yargının bağımsızlığı olmazsa olmazımızdır. Adaletin tecelli ettiği hukuk sistemini inşa etmeliyiz.Böylelikle, toplumda hukuka olan saygı ve güveni tesis ederek ülkemizin geleceğini, mesleğimizin itibarını teminat altına alabiliriz. Geçmişi insan sevgili ve hoşgörüye dayalı bir toplumun bireyleri olarak ayrışmak yerine birbirimizi tamamlayarak herkesin geleceğe güvenle bakmasını sağlamalıyız."

Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni
Yeni adli yıl açılış töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni adli yıl açılış töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:56:26. #1.15#

title