Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 'tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa, Gazipaşa ve Turgut Özal bulvarları, Atatürk ve Baraj caddeleri ile Merkez ve Atatürk parklarında sessizlik hakim oldu.

Mersin'de sıklıkla kullanılan Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu ve Beşiktaş meydanları ile 3 Ocak Atatürk Parkı ve Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda sakinlik gözlendi.

Kıyı şeridindeki oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Hatay'da da kentin işlek yerlerinden Atatürk ve Saray caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri şehrin farklı noktalarındaki denetimlerini sürdürdü.

Osmaniye'de Adnan Menderes ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
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