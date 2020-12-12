Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:56
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Adana'da insanların yoğun kullandığı Büyük Saat, Ziyapaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de altyapı ve benzeri faaliyetlerini yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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