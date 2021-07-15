Şehitlikler ziyaret edildi

Mersin'de şehit yakınları, erken saatlerde merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Mersin'de şehit yakınları, erken saatlerde merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve ilçe belediye başkanları, şehit aileleriyle görüştükten sonra mezarlara karanfil bıraktı.

Ziyaretçiler, İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu dualara da eşlik etti.

Su, gazetecilere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle demokrasiyi ortadan kaldırıp, vatanı bölmeye çalıştığını belirterek, "Yüce milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve önderliğinde meydanlara inerek, tankların önüne kendilerini siper etti ve FETÖ ile uzantılarına fırsat vermedi. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Şunu herkes bilsin ki vatanımız bölünmez, Türkiye geçilmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci