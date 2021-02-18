Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ardından dualar edildi.

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Hatay

Hatay'da da, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan ve 96 yılın ardından geçen yıl ibadete açılan tarihi Ala Camisi'ne gelen vatandaşlar okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Camilere gelen vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa