Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, bayramın ikinci gününde Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarları ile kıyı şeridindeki koşu ve bisiklet yolları boş kaldı.

Hatay'da da Vali Ürgen ve 15 Temmuz Milli İrade parkları ile kentin en işlek yerlerinden Fatih ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Polis ekipleri 4 ilde de denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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