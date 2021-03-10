Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına göre düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kentin en büyük ibadet merkezi olan 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen mevlit programına ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeyle önlem alan vatandaşlar, dua etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi, programdaki vaazında, "Miraç gecesinin bize en büyük hediyesi olan namaz, bizi Allah'a yaklaştıran, ulaştıran en güçlü ibadet. Kıyamete inananların ilk hesaba çekileceği ibadet, namaz ibadetidir. Namaz ile yeniden dirilmeli, hayatımıza bir çeki düzen vermeli. Bize zamanı, Rabb'imizin huzurunda muhasebeyi öğreten, her an bize ölümü hissettiren, dünyayı ve ahireti hatırlatan ibadettir namaz." dedi.

Namazın etkisinin, ibadet dışındaki davranışlara tesir etmesiyle belirlendiğini vurgulayan Kondi, "Bir müminin miracı, günde 5 vakit namaz kıldığı zamandır, Allah'ın huzuruna manen yükselmesidir." ifadesini kullandı.

Namazın ardından programa katılan vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikram edildi.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Programda vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde program düzenlendi.

Camilere gelen vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa