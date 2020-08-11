Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
11.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:24

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerde görevliler vatandaşlara maske ve salgın hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Elban, gazetecilere, genelge doğrultusunda hafta boyunca tüm unsurların denetimlerini yaptıklarını, bugün Türkiye genelinde hep beraber sahada olduklarını belirtti.

Denetimlerde vatandaşların genel olarak kurallara uyduklarını, işin ciddiyetinin farkında olduklarını gördüklerini ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Esnafımız ile sohbet ediyoruz. Onlara bu konunun ehemmiyetini önemini anlatıyoruz. Hakikaten 4-5 aydan beridir insanımız gerçekten iyi bir sınav verdi. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız, bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere vatandaşlarımız da uydu. Dünyaya örnek bir mücadele verdik. Hep beraber bu kadar emek sarfettik bu emeklerin zayi olmaması için biraz daha gayret diyoruz. İnşallah vatandaşların desteğiyle hep beraber bu salgınla ilgili sıkıntıları da atlatmış oluruz."

Mersin

Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli ilçesindeki semt pazarını denetledi.

Hem vatandaşla hem esnafla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasından dolayı teşekkür etti.

Polislerin de bilgilendirici broşürler dağıttığı gezinin ardından Su ve Şahne, Yenişehir ilçesinde toplu taşıma araçlarında yapılan denetimleri inceledi.

Su, gazetecilere, vatandaşların ve esnafın Kovid-19 kurallarına uyduğunu gördüklerini belirterek, "Kovid-19 ile mücadelede en önemli 3 kuralımız, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek. Vatandaşlarımızın bu konudaki farkındalığını ve bilincini arttırmak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da İskenderun Şehit Pamir Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini hatırlattı.

Virüsten korunmak için bilinen tek yöntemin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Gördüğüm kadarıyla İskenderun'da da vatandaşlarımız bu tedbire oldukça riayet ediyorlar. Neredeyse maskesiz kimseyi görmedik. İş yerlerimiz açık, ticarethanelerimiz çalışıyor, ekonominin çarkları dönüyor, dolayısıyla bu süreci iyi idare etmemiz lazım aksi takdirde önceki dönemler gibi bir takım istenmeyen tedbirler almak durumunda kalmayalım. Ama görünen o ki vatandaşlarımız bu tedbirlere riayet ettiği müddetçe süreci bu şekilde götüreceğiz. Çok yoğun bir denetim sürecine girdik. Düğünleri, taziyeleri, iş yerlerini, otelleri, lokantaları denetliyoruz. Bu denetimleri yaparken il valisi olarak bizzat ben başlarında bulunuyorum, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız herkes alandalar."

Kimseye ceza kesme niyetinde olmadıklarını ifade eden Doğan, tedbir konusunda bir hatırlatma yaptıklarını ve bu hatırlatmayla birlikte süreci iyi bir şekilde yönetmeye gayret ettiklerini söyledi.

Hatay'ın genel itibariyle Kovid-19 tedbirlerine uyduğunun altını çizen Doğan, "Hastalık oranına da baktığımızda civar illere göre oldukça iyi durumdayız ama bu iyilik bizi rehavete sevk etmeden tedbirlerimizi almamız lazım." dedi.

Vali Doğan, denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, resmi kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri denetime katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda polis ve zabıta ekipleri, araç sürücüleri ve şehir içi dolmuşlarına yönelik denetim yaptı, kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında salgın tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirmede bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere, Kovid-19'la topyekün mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu salgını en az zararla tamamlayabilmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kurallara uyduklarını görmekten memnunum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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