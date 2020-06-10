Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri
10.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:46

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyhan Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle Atatürk Parkı'nda açılan stantta Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici broşür ve maske dağıtımı yapıldı.

Görevliler, vatandaşlara maske vererek, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeye uymaları, el hijyeni ve maske takılmasıyla ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmeni Selçuk Geçgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, açtıkları stantla özellikle gençlere Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme yaparak maske dağıttıklarını söyledi.

Maske alan 15 yaşındaki Zübeyde Yıldırım da uzun zaman sonra kısıtlamanın kalkmasıyla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde il genelindeki okullarda dezenfeksiyon işlemi ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin

Mersin'de Toroslar Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte nüfusun arttığı yaylalardaki iş yerlerini dezenfekte etti.

Ekipler, işletmelerin yanı sıra sağlık merkezleri ve kamu binalarında da hijyen çalışması yürüttü.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yazılı açıklamasında, virüs riski tamamen ortadan kalkana kadar tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "Esnafımızın, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda hizmet vermesi için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri de pastaneler, lokantalar ve marketlerde sosyal mesafe kuralı ve hijyen standartlarını denetledi.

Eksiklikleri olan işletmeler hakkında tutanak tutan ekipler, banka ve kamu kurumlarının önünde sıraya giren vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarı yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, halk sağlığını riske atan işletmelere yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Hatay

Hatay'da da Antakya Kaymakamlığı bünyesinde normalleşme süreci kapsamında açılmasına izin verilen iş yerlerinde Kovid-19 salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla sosyal mesafe ve maske kullanım zorunluluğunun denetlenmesi için komisyon oluşturuldu.

Antakya Belediyesi ve pek çok kurumun yer aldığı komisyona bağlı ekipler, restoran, kafe, pastane, kahvehane, dernek, yüzme havuzu, spor salonu, hamam, sauna gibi işletmelerde sosyal mesafeye uyulması ve maske kullanım zorunluluğu konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Osmaniye

Osmaniye'de polis ve zabıta ekipleri, İl Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan maske takma zorunluluğu ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Belirlenen alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu ile ilgili vatandaşları kontrol eden ekipler, maske takmayanları uyardı, ücretsiz maske dağıttı.

Ekipler, kapalı alanlarda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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