Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
05.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:04

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Sarıçam Belediyesi ekipleri Kovid-19 nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ailelere gıda kolisi ulaştırdı.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, tedbirleri elden bırakmayarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Belediye olarak, ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşlarımız için gıda kolileri hazırlatarak dağıtımını yapıyoruz. Kayıtlarımızda olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız belediyemize başvurarak bize ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Mersin

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Mersin'in de aralarında bulunduğu 7 kentin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araç geçiş hareketliliği yaşandı.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Yenişehir ilçesindeki iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile içeride bulunması gereken müşteri sayısını denetledi. Ekipler, alışveriş yapan vatandaşlara sosyal mesafe ve izolasyonun önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

Mut ilçesinde ise Kaymakamlık tarafından fırınlara maske dağıtıldı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, İskenderun ve Arsuz Belediyesi ekipleri kentte dezenfekte işlemi yapıp vatandaşlara maske dağıttı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Gurubuna 8 bin 794 başvuru yapıldığını, bunların 8 bin 508'inin sonuçlandırıldığını, 286'sının ise işleminin sürdüğü bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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