Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Yüreğir Belediyesi, Kovid-19'la mücadeleye destek olmak için ilçedeki 6 kültür evinde maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 20 bin maske üretiminin hedeflendiği kültür evlerinde, eğitmenler ve kursiyerler hem hijyen hem de sosyal mesafe kurallara uygun çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da maske üretimine başladıklarını belirterek, "Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak." ifadesini kullandı.

Mersin ve Hatay

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3D yazıcılarla üretilen koruyucu yüz siperlikleri sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.

Kentin çeşitli noktalarındaki sağlık kuruluşlarına dağıtılan siperlikler, Macit Özcan Kompleksi yerleşkesindeki tesiste konaklayan sağlık çalışanlarına da göreve gittikleri saatlerde ulaştırılıyor.

Toroslar Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri de mahalle, sokak ve caddelerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfekte etti.

Polis ekipleri de sürücülere Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Osmaniye

Osmaniye Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında kent merkezindeki iş yerleri, kamu kurum binaları, otobüs ve taksi durakları, aile sağlığı merkezleri ve pazar yerleri özel kıyafetli ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde üretilen siperlikli maskeler, sağlık ve emniyet çalışanlarına dağıtıldı.

Düziçi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hayrunisa Soylu'ya EBA TV'den derslerini takip edebilmesi amacıyla televizyon hediye edildi.

Kadirli ilçesinde de Türk Kızılay şubesi görevlileri, uygulama noktalarına ziyarette bulunarak polis ve jandarma ekiplerine ev yemeği ikram etti.

Kaynak: AA