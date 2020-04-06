Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

06.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:19
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşları el ilanları ve afişlerle Kovid-19'a karşı bilgilendiriyor.

Ekipler, kentteki hayvan barınağını da dezenfekte ederek, hem buradaki hekimlerin hem de diğer personelin Kovid-19'a karşı korunması amacıyla çalışma yaptı.

Sağlık çalışanlarına ulaşımı ücretsiz hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kimsesiz 65 yaş ve üzeri vatandaşların alışverişlerini de yapıyor.

Öte yandan, sokak hayvanları için de ilgili alanlara mama, yem ve su bırakılıyor.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aşhane ve Mahalle mutfaklarında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Güneş Mahallesi'ndeki pazarda alınan önlemleri denetleyerek, vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan jel dağıttı.

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulması gerektiğini aktaran Gültak, "Sosyal mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur değilsek evden dışarı çıkmayalım. Bu kurallara uyarsak, bu işi bir aya kalmaz bitiririz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de semt pazarlarındaki 3 metre kuralını denetledi, eldiven ve maske takmayan esnafı uyardı.

Ekipler, pazar dışına usulsüz kurulan seyyar tezgahları da kaldırdı.

Mut ilçesinde de Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.

Aydıncık ilçesinde ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce maske üretimine başlandı.

Merkez Müdürü Sadık Güler, 12 usta öğreticinin de yer aldığı çalışmada 30 bin maske üretimi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay

Hatay'da, Antakya Belediyesi ekiplerince Saraykent Mahallesi'ne kurulan semt pazarında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Kontrollü geçişin sağlandığı pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlar alınmadı.

Dezenfekte noktasının da konulduğu pazarda vatandaşlar maske ve eldivenlerle alışveriş yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçeler arası toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolculara getirilen kısıtlamalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca, Antakya merkezdeki cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanma kararının ardından, Adana ve Kahramanmaraş'ı Osmaniye'ye bağlayan ara yollar trafiğe kapatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesini Kadirli ilçesine bağlayan yol ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesini Kadirli'ye bağlayan yollar jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı. Ekipler, ikameti Adana ve Kahramanmaraş'ta olanlar hariç araçların geçişine izin vermedi.

İlçe belediye ekiplerince sokak hayvanları için park ve bahçelere yem ve su bırakıldı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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