Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sessizlik hakim oldu.

Adana'da, İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, dün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk ve Fuzuli caddeleri ile Merkez Park boş kaldı.

Mersin'de de insan yoğunluğu ile bilinen sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştuğu görüldü. Kıyı şeridindeki koşu ve bisiklet yolları ile oyun gruplarının boş kaldığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde ve kavşaklardaki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Hatay'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Osmaniye'de Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar