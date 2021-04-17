Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Adnan Menderes ve İnönü Bulvarlarının bulunduğu sahil şeridinin drone ile görüntülenmesi Boş kalan caddeler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Adnan Menderes ve İnönü Bulvarlarının bulunduğu sahil şeridinin drone ile görüntülenmesi

Boş kalan caddeler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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