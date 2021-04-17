Cadde ve sokaklar boş kaldı

Adnan Menderes ve İnönü Bulvarlarının bulunduğu sahil şeridinin drone ile görüntülenmesi Boş kalan caddeler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.