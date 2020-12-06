"Kısıtlama" sessizliği
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"Kısıtlama" sessizliği

06.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'nın en işlek noktalarından olan Bülent Angın ve Ziyapaşa bulvarlarıyla İstasyon Meydanı sessizliğe büründü.

Kent genelinde belli noktalarda polis ekiplerinin denetimi gün boyu devam etti.

'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği
'Kısıtlama' sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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