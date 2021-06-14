Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve Jandarma Teşkilatı mensupları katıldı.

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Törene Jandarma Teşkilatının yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı.

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra program sona erdi.

Osmaniye'de Valilik kompleksinde bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler
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