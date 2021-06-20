Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ile Turhan Cemal Beriker bulvarları, Fuzuli Caddesi ve Merkez Park'ın sakin olduğu gözlendi.

Mersin'de, sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sakinlik oluştu. Vatandaşların yüzmek için sık sık ziyaret ettiği Mezitli ilçesindeki kumsallar ise boş kaldı.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin işlek yerlerinden Atatürk, Fatih, Cumhuriyet, Saray, Adnan Menderes, Gündüz, İnönü, Harbiye, Kurtuluş ve İstiklal caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Osmaniye'de halkın yoğun olarak bulunduğu Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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