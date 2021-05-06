Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar tam kapanmada boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları, Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Meydanı boş kaldı.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarları ile kıyı bandındaki oturma grupları, oyun ve egzersiz alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik oluştu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

Hatay'da da Yüzbaşı Asım ve Kurtuluş caddeleri ile kent genelindeki işlek yerler boş kaldı.

Osmaniye'de, Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Adnan Menderes Bulvarı ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu, vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Polis ekipleri, 4 ilde kavşak ve caddelerde denetim yaptı, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar