Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yollarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında, sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama nedeniyle kıyı şeridindeki alanlar boş kaldı. Normal zamanda yoğunluk oluşan Galatasaray Meydanı'nın sakin olduğu gözlendi.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Cumhuriyet Alanı, Atatürk, Saray, İnönü, Kurtuluş, Gündüz, Fatih ve Harbiye caddeleri sessizliğe büründü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Osmaniye'de Musa Şahin, Adnan Menderes ve Devlet Bahçeli Bulvarları ile Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Ekipler, şehrin ana cadde ve kavşaklarında sürücü ve yayalar üzerindeki denetimlerini ise sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Hulusi Akar Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:58:43. #1.16#

title