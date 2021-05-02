Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yollarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında, sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama nedeniyle kıyı şeridindeki alanlar boş kaldı. Normal zamanda yoğunluk oluşan Galatasaray Meydanı'nın sakin olduğu gözlendi.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Cumhuriyet Alanı, Atatürk, Saray, İnönü, Kurtuluş, Gündüz, Fatih ve Harbiye caddeleri sessizliğe büründü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Osmaniye'de Musa Şahin, Adnan Menderes ve Devlet Bahçeli Bulvarları ile Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Ekipler, şehrin ana cadde ve kavşaklarında sürücü ve yayalar üzerindeki denetimlerini ise sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal