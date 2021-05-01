Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Kumsal ve sahil şeridinde hakim olan sakinlik Çocuk oyun alanları ve oturma alanları MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin ikinci gününde Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kumsal ve sahil şeridinde hakim olan sakinlik

Çocuk oyun alanları ve oturma alanları MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin ikinci gününde Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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