Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kumsal ve sahil şeridinde hakim olan sakinlik Çocuk oyun alanları ve oturma alanları MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin ikinci gününde Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.