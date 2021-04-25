Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı.

Adana'da vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklarda yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla kullandığı Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik hakimdi. Sahil bandındaki çocuk parkları, oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arterlerde denetimlerini sürdürdü.

Hatay'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Cumhuriyet Alanı, Atatürk, Saray, İnönü, Kurtuluş, Gündüz, Fatih ve Harbiye caddeleri tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Osmaniye'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner