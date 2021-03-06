Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de vakalar arttı

5 Mart arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid- 19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

5 Mart arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid- 19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Yapılan paylaşımda; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde'de vaka artışları göze çarptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat- 5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen vaka sayılarının güncel haritasını paylaştı. Koca'nın paylaşımında Adana geçen haftaki tabloda 41,22'den 53,33'e, Mersin 91,57'den 100,82'ye, Osmaniye, 145,13'den 173,91'e, Hatay, 40,46'dan 61,95'e ve Niğde'de 58,59'dan 82,58'e çıktığı gözlendi. Ayrıca haritada Adana sarı renkten turuncu renge geçmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı